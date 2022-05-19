هذا ما جاء في اتصال باشاغا بالسفيرة البريطانية في ليبيا

أجرى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس اتصالات بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هاندل، لبحث التصعيد العسكري في طرابلس ليلة دخوله قبل يومين.

وعبر باشاغا للسفيرة البريطانية عن التزامه والتزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه ما وقع.

وقال رئيس الحكومة الليبية إن الاتصال بحث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة إزاء ذلك.