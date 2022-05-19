موظفو الجامعات يدخلون في إضراب مفتوح للمطالبة برفع أجورهم

أعلن موظفو ومعيدو الجامعات الليبية -الخميس- دخولهم في حالة اعتصام من خلال وقفات احتجاجية متعددة، شهدتها نحو 8 جامعات في شرق البلاد ووسطها وغربها، طالبوا من خلالها حكومة الوحدة أن تلتزم بتعهداتها لتسوية أوضاعهم ونيل حقوقهم.

وصدرت عن موظفي ومعيدي جامعات صبراتة وبنغازي وغريان والبيضاء وصبراتة واجدابيا والأسمرية بزليتن والمرقب بالخمس، بيانات أعلن فيها موظفو التعليم العالي والجامعات الإضراب بتعليق العمل بدءاً من الخميس وحتى إشعار آخر، حتى تحقيق مطلبهم بتنفيذ القانون رقم 4 للعام 2018 الصادر عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، والذي أعقبه قرار مجلس النواب رقم 554 لسنة 2021 بشأن زيادة المرتبات، علاوةً على قرار ضم الموظفين للتأمين الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العاشر من أكتوبر العام الماضي 2021، شهدت الجامعات الدخول في حالة اعتصام وإضراب عن العمل استغرق 3 أشهر، نتج عنه إيقاف العملية التعليمية في الجامعات الليبية آنذاك، دون أن تنظر حكومة الوحدة في مطالبهم رغم الوعود المتكررة، ما دفعهم للعودة إلى المربع الأول، فيما دعت التنسيقية العامة لموظفي الجامعات أن تنضم بقية الجامعات الليبية إليهم والإضراب عن العمل حتى تلتفت حكومة الوحدة لمطالبهم.

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