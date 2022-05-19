الضمان الاجتماعي يقرر صرف رواتب يونيو ويوليو مع تعليق خصم أقساط السلف

قررت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى، مع تعليق خصم أقساط السلف عن الشهرين حسب ما أعلنت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية.

وأشارت صفحة صندوق الضمان الاجتماعي على فيسبوك أن رئيس مجلس إدارة الصندوق إدريس احفيظة، أصدر تعليمات بصرف سلفة 1000 دينار كحد أقصى على المعاشات الضمانية الجديدة، والمعاشات المفرج عنها على أن تصرف بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق، كمساعدة لأصحاب المعاشات الجديدة من معاشاتهم تحت عملية الربط على المنظومة، أو من معاشاتهم المفرج عنها تحت الإجراءات.

كما أوضحت إدارة الصندوق أن مدة استخراج السلفة يستغرق الدورة المستندية زمنا يتجاوز حلول العيد وأن هذه الإجراءات المالية اتخذت للتخفيف بمناسبة العيد عن مستحقي المعاشات التقاعدية وموظفي الصندوق.

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