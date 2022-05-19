فرنسا تدعو الجهات الفاعلة في ليبيا الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

دعت فرنسا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف وإلى التقيّد باتفاق وقف إطلاق النار.

وطلبت فرنسا عبر سفارتها في ليبيا الجهات الفاعلة الليبية إلى الشروع في عقد حوار حقيقي في سبيل التوصّل إلى حل سياسي مستدام.

وشددت فرنسا على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت فرنسا أن الإسراع في إجراء الانتخابات يأتي تطبيقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبيةً لتطلعات الليبيين.

يشار إلى أن مطالب فرنسا جاءت عقب أعمال العنف التي جرت في طرابلس. بعد أن وصلها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وأعلن منها مباشرة أعمال حكومته.