وكالة نوفا الإيطالية: محادثات القاهرة بين النواب ومجلس الدولة بحاجة لمعجزة

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية، إن: محادثات النواب والدولة في القاهرة بحاجة لمعجزة للتوصل إلى اتفاق وغدًا هو اليوم الحاسم، و السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية ثم ينتظران الضوء الأخضر من المجلسين، مما يطيل الوقت ويقوض عملية الثقة.

أضافت في تقرير، أنه في حال تمكنت ويليامز من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، خاصة معايير اختيار الرئيس المقبل، يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام، والوقت ينفد، وخارطة الطريق التي أنشأت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ستنتهي في 22 يونيو، وربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابعت أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سيسلم السلطة إلى حكومة أخرى غير منتخبة، ويقترح الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية بحلول يونيو، ورئيس الحكومة الجديدة التي عينها البرلمان باشاغا، اضطر إلى الخروج من طرابلس بعد أن دخلها دون اتفاق مع الدبيبة، وأعلن أنه سيحكم من مدينة سرت.

وأشارت إلى أن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى النصف بسبب الحصار الذي نفذه الرافضون لاستمرار الدبيبة، والذين ينتقدون حكومته لاستخدامها موارد النفط بشكل سلطوي وغير متوازن وغير شفاف.