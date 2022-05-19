باشاغا يؤكد التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين

العنوان – سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين.

وطالب باشاغا خلال اتصال مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا. كارولين هورندال المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وقال رئيس الحكومة إنه ناقش مع هورندال التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وتابع باشاغا :”تطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك”.

واضاف :”وأعربت عن شكري وتقديري للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.