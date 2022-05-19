انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة السواني

أفاد جهاز المباحث الجنائية بانتشال فريق مسرح الجريمة التابع له لجثة مجهولة الهوية متحللة تماماً الأسبوع الماضي، كانت قد دُفنت منذ زمن لم يُحدد بعد، في حديقة إحدى الاستراحات بمنطقة سواني بن آدم.

وأوضح الجهاز في منشور الخميس، أن الجثة التي لم يتبقَ منها إلا الهيكل العظمي كانت لذكر مقيد القدمين، ولم يكن متاحاً من خلال الكشف الأولي تحديد سبب الوفاة أو أي أدلة أخرى قد تشير إلى معلومات.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالة الجثة إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي لأخذ عينات الحمض النووي، بمعية فريق معمل البصمة التابع لفريق المختبرات والأدلة الجنائية بالجهاز، وبحضور عضو نيابة السواني الجزئية وأعضاء من الأجهزة الأمنية المختصة.

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