غويلة: يعتبرون الجاهل في ليبيا مجتهدا في السياسة وينكرون على العلماء الربانيين اجتهادهم

رفض عبد الباسط غويلة، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، اتهام المجتهدين من العلماء بالخيانة، زاعمًا أن ذلك لا يحدث إلا في ليبيا التي يسمح فيها للجاهل والغبي بالاجتهاد في السياسة، على حد زعمه.

وقال غويلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في ليبيا فقط؟!.. يسمون الخيانة اجتهادا، عجبا والله”.

وأضاف غويلة:” أصبح كل جاهل وغبي وعيي مجتهدا في السياسة، وينكرون على العلماء الربانيين اجتهادهم”.

وتابع:” مسكين الاجتهاد في بلادنا، لو كان رجلا لقتل نفسه”، على حد تعبيره.

ودعا عبد الباسط غويلة، في وقت سابق، السياسيين الليبيين إلى تعلم فن السياسة من المفتي المعزول الصادق الغرياني حتى يتخلصوا من الجهل والتخلف، بحسب وصفه.

وقال غويلة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله وسدده، العالم الرباني”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “كم أتمنى من الساسة الجلوس بين يديه وثني الركب ليتعلموا منه فن السياسة، ومعرفة ما يحاك من خيانة للبلاد والعباد وليرفعوا عنهم الجهل والتخلف”، على حد زعمه.