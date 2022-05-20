الغزال: إجراء الانتخابات لن يحدث ولن تقوم دولة بوجود الدبيبة في سدة الحكم

قال المحلل السياسي الليبي سالم الغزال إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لطالما حاول عرقلة الانتخابات لأنه ليس مؤمنا بها ويريد عرقلتها للبقاء في السلطة قدر الإمكان.

الغزال، وفي تصريحات لموقع “العين”، أكد أن الدبيبة من خلال هذا المخطط يضمن وجود الفوضى والانقسام والمناخ المناسب لبقائه في السلطة وصرف الأموال العامة وتكبير ثروته التي بناها على رزق الشعب إبان الثورة الليبية، وهي اتهامات وجهها له مجلس النواب وسحب منه الثقة على إثرها.

ورأى الغزال أن إجراء الانتخابات لن يحدث ولن تقوم دولة ليبية بوجود الدبيبة في سدة الحكم لفشله وتزويره الذين تم إثباتهما وسياساته الفاشلة التي أغرقت البلاد في الجهل والفقر، وهو أمر واضح في التظاهرات اليومية ضده وآخرها الاعتصام العام لموظفي ومعيدي جميع الجامعات الليبية.