مباحثات ليبية ـ إسبانية لتعزيز التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خالد مازن، مع السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، والملحق الأمني بالسفارة خوسيه ماريا، أمس، في طرابلس التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار والشرطة السياحية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى اتفاق الجانبين على تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والملحق الأمني بالسفارة.

ومن جانبه، أكد السفير الإسباني وجوده وممارسة عمله داخل العاصمة طرابلس، موضحًا أن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين قريبًا. فيما شدد مازن على أن وزارة الداخلية تقوم بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.