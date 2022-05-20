اتحاد العمال يدين العبث بأملاكه ويحذر من تمليك المصانع الليبية لأجانب

أصدر الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بياناً احتجاجياً -الخميس- أدان في مستهله “المخالفات والفساد المالي والإداري”، وأعرب من خلاله المكتب التنفيذي بكافة مكوناته النقابية العمالية والمهنية عن قلقه إزاء الأوضاع والمستجدات على الساحة النقابية، وقال إنه حصر عدداً من المخالفات الخطيرة التي ترتقي إلى جرائم اقتصادية لما تحمله من مظاهر فساد مالي وإداري.

وأدان الاتحاد بشدة كل المسؤولين على المخالفات التي وصفها بالمشينة، وفي مقدمتها العبث بأملاك الاتحاد الوطني لعمال ليبيا وخاصة مقر الاتحاد بمدينة بنغازي وممتلكات بعض النقابات.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن مقراته وممتلكاته هي “ملكية مقدسة لا يجوز لأحد التصرف فيها نهائياً، فهي تُمثل بيتاً للعمال والنقابات ومنبراً لا يُسمح أبداً ببيعه أو رهنه أو تأجيره، ويسري ذلك أيضاً على كافة مرافقه ومكاتبه واستثماراته، حيث ترجع ملكيته للعمال ولا يجوز لأجهزة الدولة ولا لأعضاء في النقابات التصرف فيه”.

وخلص الاتحاد في بيانه إلى أنه يدين من خلال مكتبه التنفيذي الرئيسي في طرابلس تمليك الشركات الوطنية لشركات أجنبية، وتولي قيادة وإدارة المصانع أو الشركات أو المؤسسات من قبل أجانب، مهيباً بكافة الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تولي مسؤولياتها.

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