شباب حكومة الدبيبة: الوزارة لا تمتلك إمكانيات لوجستية

عقد مساء اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول لمدراء فروع ومكاتب وزارة الشباب بالبلديات للعام 2022 بحضور رندة غريب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، و أحمد الكاتب وكيل الوزارة لشؤون البرامج والأنشطة، و مدراء المكاتب والإدارات والمراقب المالي بالوزارة، و رئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة بنود أهمها الوضع الاستثنائي للوزارة كونها وزارة مستحدثة ولا تتوفر بها العديد من الإمكانيات اللوجستية، إضافة لمناقشة سير العمل بالفروع والمكاتب والمشاكل التي تواجههم خلال فترة تأسيسها والاحتياجات اللازمة لها واستعراض الخطة الخاصة بكل فرع ومكتب للشباب بالبلديات خلال العام الجاري.