سياسي بريطاني: نحتاج للعمل المشترك مع ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس البرلمان البريطاني، توم تيغينداهت، إن بلاده بحاجة إلى العمل معًا مع ليبيا لمكافحة عدم الاستقرار والاتجار بالبشر وتوفير مصادر الطاقة.

وأضاف تيغينداهت أن تحسن التعاون بين المملكة المتحدة وليبيا أمر مشجع، في تعليقه على تغريدة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هراندل، أكد باشاغا خلالها التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وتأتي تصريحات تيغينداهت بعد يوم من تصريحات للسفير البريطاني السابق في ليبيا فرانك بيكر، دعا بلاده فيها إلى التخلي عن حيادها ودعم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في مؤشر جديد على تغير مرتقب في السياسة الخارجية البريطانية تجاه ليبيا.

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