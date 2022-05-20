الكبير: اطلعت السفير الأمريكي على تفاصيل اجتماعي مع المنفي والدبيبة بشأن الإفصاح والشفافية

أطلع محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على تفاصيل “برنامج الإفصاح والشفافية” واجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء.

وقال بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له، اجتمع الخميس، بتونس العاصمة مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والفريق المرافق له بمشاركة عبر الفيديو إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي.

وأكد المصرف، في بيانه، أن اللقاء يأتي دعماً للجهود المبذولة واستعراضاً للتقدم المُنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والانفاق العام، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولا لأعلى معدلات الشفافية.

وتم خلال الاجتماع، الوقوف على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، وتناول الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية، والذي تناول توحيد الجهود للوصول لأعلى معدلات الشفافية، وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي.