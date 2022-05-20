تيهوساي: لابد من الاستفتاء على مسودة الدستور حتى لا نعود إلى «التجارب العبثية»

اعتبر موسى تيهوساي، الناشط السياسي، أن الحديث عن صياغة القوانين الانتخابية من قبل الحكومة، جزءًا من حالة اللامنطق التي ينتهجها عقيله عقيله صالح رئيس مجلس النواب، منذ سنوات.

وقال تيهوساي، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “تويتر”:” الحديث عن صياغة القوانين الانتخابية من قبل الحكومة ضرب من العبث وجزء من حالة اللامنطق التي ينتهجها عقيلة منذ سنوات وأثبتت فشلها وعدم واقعيتها”، على حد قوله.

وأضاف الناشط السياسي:” يجب أن تجرى الانتخابات عن طريق الاستفتاء على مسودة التأسيسية أو وفق آلية دستورية متفق عليها، وإلا فسنعيد نفس التجارب العبثية السابقة”، على حد تعبيره.