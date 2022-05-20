المريمي: الدبيبة يتشبث بالسلطة ويتحمل مسؤولية فوضى الميليشيات في طرابلس

ليبيا – أعرب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي عن استغرابه من مطالبة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بتشكيل حكومة مصغرة في وقت توجد فيه الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد” أوضح أن حكومة باشاآغا متفق عليها من الأطراف الليبية، وجاءت وفق اتفاق وقرار ليبي خالص.

وأكد المريمي في تصريحات خاصة لقناة “الحدث” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يتشبث بالسلطة ويتحمل مسؤولية فوضى الميليشيات في طرابلس.

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