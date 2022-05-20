باشاغا يستعرض مع سفيرة المملكة المتحدة التطورات الأخيرة في طرابلس

ناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هراندل، في اتصال هاتفي، الخميس، التصعيد العسكري والتوترات الأمنية الأخيرة في طرابلس.

وأكد باشاغا التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات، حسب ما جاء في منشور للمكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

كما تطرق الطرفان لدعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك.

وشهدت العاصمة توترات عسكرية واشتباكات مسلحة فجر الثلاثاء، جراء دخول باشاغا وعدد من أعضاء حكومته للمدينة قبل أن يخرج منها بعد ساعات.

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