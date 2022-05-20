خشانة: باشاآغا خسر المعركة بعد مغادرته العاصمة طرابلس

ليبيا – رأى مدير مركز الدراسات حول ليبيا رشيد خشانة أن محاولةرئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا أمس الأول هي محاولة أخيرة لدخول طرابلس وإعلان نفسه رئيسًا لحكومة الشرعية في ليبيا.

خشانة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “لا يوجد اعترافات بهذه الحكومة ولذلك دخلت دون سند إقليمي أو دولي، لذلك يمكن اعتبار أن باشاآغا خسر المعركة بعد مغادرته العاصمة بمجرد دخولها وأعتقد أنه خلف هذه الخسارة هناك خاسرون آخرون”.

واعتبر إلى أن حكومة باشاآغا انتهت اليوم، بعد أن راهنت عليه قوى محلية وإقليمية لتكريس حكومته في طرابلس.

خشانة اختتم تصريحه بالقول: “حتى الدعم الذي تلقاه من مصراتة مسقط رأس الدبيبة، أيضًا لم يكن كافيًا؛ حيث إن موازين القوى على الأرض مختلة، فموقع الدبيبة اليوم أكثر أريحية، وبدا أن الدبيبة وكأنه صاحب المبادرة ويده هي اليد الطولى في الصراع”، وفق قراءته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية