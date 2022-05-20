الغرياني: أشيد بكتائب فبراير التي تصدت لتسلل باشاآغا للعاصمة.. والسفير الامريكي يتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن الحكومة التي يترأسها فتحي باشاآغا اسمها الحقيقي “حكومة حفتر”، زاعمًا أن هذه الحكومة تم تمريرها في برلمان عقيلة صالح بالتزوير المباشر على الهواء.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج”الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يجري على برلمان عقيلة صالح يجري كذلك على أعضاء مجلس الدولة، كلهم تحت هيمنة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي وخليفة حفتر والآن هم في مصر بـ”مسرحية” لجان لقاعدة دستورية.

وأضاف: “طاعتهم لحفتر الهدف منها التمديد والاستمرار على خلاف رغبة الناس وإخراج البلد من الأزمات والقهر والمذلة. الحكومة لن تأخد درسًا وحاولت أن تأتي لطرابلس لانهم يعلمون أنه أي حكومة ليست في العاصمة لا تساوي شيئًا ولا يمكن أن يعترف بها المجتمع الدولي ولا تقوم لها قائمة، تكون في سرت أو أي منطقة أخرى هذا عنوان فشلها وأنها لا تستطيع أن تثبت وجودها، لذلك عملت محاولة المدة الماضية وحاولوا أن يدخلوا عبر الطريق الساحلي والناس قابلوهم كلهم وليس فقط كتائب فبراير، والذين اجتمعت كلمتهم في هذه المسائل أن دخول حفتر لطرابلس خط أحمر ولا يمكن أن يسمحوا به”.

كما تابع: “هذه الحكومة عندما حاولت الدخول عبر الطريق الساحلي رُدت على أعقابها وحاولت أن تنجو بنفسها بالطرق الفرعية. الحقيقة التي يحزن لها الإنسان أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يفترض أنها أتت لليبيا لدعم الأمن والاستقرار وحل الأزمات والمصالحات نجدها متواطئة مع حفتر من أول يوم ومستمرة فيه”.

ورأى أن كل ما يجري الآن من حوار في مصر ولجان وبرلمان عبارة عن خزعبلات وألاعيب، وكل ما حصل من دخول الحكومة وهذه المحاولات الأولى والثانيه كلها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وعلى رأسها أمريكا وسفيرها الذي أصبح عمله مكشوفًا في التدخل السافر للشؤون الداخلية، مؤكدًا أنه لا ينبغي السكوت على ما يجري لا من حكومة الوحدة والشعب لأن السكوت يجعلهم يتمادون في هذه الأمور.

وفيما يلي النص الكامل:

نعلم أن الحكومة التي يترأسها فتحي باشاآغا، حكومة حفتر وهذا اسمها الحقيقي، موضوع باشاآغا ومن معه ليس لهم من الأمر شيء بدليل أن الحكومة هذه تم تمريرها في برلمان عقيلة صالح بالتزوير المباشر على الهواء، لا يوجد تستر، ليس هناك شفافيه في الأعداد التي حضرت ولا في التصويت ومن صوت لمن.

الحكومة معينة من قبل حفتر ومفروضة على البرلمان وأعضاء البرلمان تحت أمر حفتر ولا أحد منهم يستطيع أن يناقش في مسألة يريدها حفتر وكلهم خدم أعضاء البرلمان، منهم مجموعة نقدر موقفهم ومكانتهم، 50 عضوًا يعارضون البرلمان ويقولون لا للتمديد، لكن هذا موقف غير كافٍ، لو كانو عازمين على الإصلاح والخروج من هيمنة حفتر واستعماله لهم كان يمكن أن يستقيلوا بشكل جماعي وسينهار المجلس، نراهم في بعض الجلسات أعدادهم قليلة.

ما يجري على برلمان عقيلة صالح يجري كذلك على أعضاء مجلس الدولة كلهم تحت هيمنة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي وحفتر والآن هم في مصر يعرضون مسرحية لجان لقاعدة دستورية، هل هذه رغبة الشعب الليبي؟ الشعب الليبي اكتوى من اللجان وتآمرهم في مصر وجنيف والمغرب! أصبحت مكررة والناس سئمت منها وهذه لعبة تتكرر. طاعتهم لحفتر الهدف منها التمديد والاستمرار على خلاف رغبة الناس وإخراج البلد من الأزمات والقهر والمذلة.

الحكومة لن تأخد درس وحاولت أن تأتي لطرابلس لأنهم يعلمون أنه أي حكومة ليست في العاصمة لا تساوي شيئًا ولا يمكن أن يعترف بها المجتمع الدولي ولا تقوم لها قائمة، تكون في سرت أو أي منطقة أخرى هذا عنوان فشلها وأنها لا تستطيع أن تثبت وجودها لذلك عملت محاولة المدة الماضية وحاولوا أن يدخلوا عبر الطريق الساحلي والناس قابلوهم كلهم وليس فقط كتائب فبراير الموفقين، والذين اجتمعت كلمتهم في هذه المسائل أن دخول حفتر لطرابلس خط أحمر ولا يمكن أن يسمحوا به، هذه الحكومة عندما حاولت الدخول عبر الطريق الساحلي ورُدت على أعقابها وحاولت أن تنجو بنفسها بالطرق الفرعية.

هذه المرة تسللوا لطرابلس تحت جنح الظلام وعلى حين غفلة ولما انتبهوا الناس لهم، وهنا أحيي وأشيد بكتائب فبراير سواء من داخل طرابلس وجنزور والزاوية ومصراتة، أشيد بموقفهم وأنهم في وقت قصير اجتمعت كلمتهم ووضعوا الأمور في نصابها، هذا الاجتماع بالكلمة هو ما يحقن الدماء، في هذا الوقت وانتشار السلاح لكان هناك مقتلة كبيرة ودمار وخراب واسع في العاصمة، ولكن الله سلم بسبب اجتماع كلمة هذه الكتائب. ولا يمكن أن يسمحوا بدخول حكومة حفتر تحت أي ظرف.

وهذا يقطع أطماع حفتر ومن يستعملهم ولا مجال للمحاولة وسمعنا من قادتهم أنهم يقسمون أنهم لن يسمحوا إلا على جثثهم وهم قوة مدربة قوية وعندهم شجاعة وقادوا معارك ضد القذافي وعندهم قوة ونشكرهم على وقوفهم مع فبراير، مواقفهم مشرفة ولا تسمعوا للذباب الإلكتروني ومن انضم إليه من فبراير لحفتر ومن يقول أن الحكومة انسحبت من تلقاء نفسها حقنًا للدماء، هذه خزعبلات وكلام فاسد لو كان أتوا صولًا للدماء لماذا أتوا خلسة تحت جنح الظلام؟ معناه أنهم يعرفون لن يستقبلوا بالورود داخل طرابلس قالوا لنجرب! عندما رأوا الأمر يختلف والقوات لا طاقة لهم بها إنسحبوا ولو كانوا حريصين على سفك الدماء لما تسسلوا والناس نائمون، ولكن الإعلام الموجه الذي يتبعهم سواء من الأجنبي والمخابرات ومن انضم لهم من فبراير يسوقون الباطل ويتكلمون كلامًا لا يصح، وهذا دليل على أنهم لم يتعلموا الدرس.

الحقيقة التي يحزن لها الإنسان أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يفترض أنها أتت لليبيا لدعم الأمن والاستقرار وحل الأزمات والمصالحات نجدها متواطئة مع حفتر من أول يوم ومستمرة فيه، وكل ما يجري الآن من حوار في مصر ولجان وبرلمان وخزعبلات وألاعيب وكل ما حصل من دخول الحكومة وهذه المحاولات الأولى والثانية كلها على مراى ومسمع المجتمع الدولي وعلى رأسها أمريكا والسفير الآن أصبح عمله مكشوفًا في التدخل السافر للشؤون الداخلية، هذا ما يحزن ولا ينبغي السكوت عليه لا من حكومة الوحدة الوطنية ولا من الناس لأن السكوت يجعلهم يتمادون في هذه الأمور.

هناك علامات استفهام، الأيام الماضيه الأمم المتحدة عملت مؤتمر في جنيف، استدعت له قادة كتائب فبراير وهل هو مصادفة بحيث عندما تدخل الحكومة تكون الكتائب محايدة في أماكن بعيدة لا يتأتى لهم القيام بالعمل الذي ينبغي أن يكون حتى تصير الحكومة أمرًا واقع في طرابلس؟ استدعاؤهم كان مصادفه أم المجتمع الدولي له ترتيبات لتظهر وكأنها مصادفه لكنها مرتبه؟

حكومة الوحدة الوطنية من الذي جاء بها؟ أليست البعثة؟ لم يأتِ بها الشعب الليبي ولا دار الإفتاء وكنا معارضين، عندما كانت الأمم المتحدة تختار الـ 75 نقول لها على أي أساس اخترتيهم هذا غير قانوني وغير شرعي وهي من فرضتها، وبعدها لم تتركها تكمل المدة التي حددتها وتنفذ ما قررته ورسمتها لها.

السفير لما يعمل عملًا مخالفًا الصفة الديبلوماسية التي يحملها وله عمل وبروتوكولات معينه يخالفها ينبغي للدولة التي هو فيها أن تستدعيه وتقول له أنت تقوم بعمل لا تناسب وظيفتك وصفتك، إما أن يتوقف أو يطلبوا إبعاده لأنه موظف يتمكن من عمله بإرادة الدولة التي هو فيها، ولكن سفير يتدخل بكل صغيرة وكبيرة وميزانية ويشتغل بالإدارات الوسطى في الدولة دون أن يأخذ أذن من وزارة الخارجية ويتصرف كأن البلد تحت سلطانه وأنه مندوب سامٍ، هذا غير مقبول ولا ينبغي للناس أن تسكت عنه حتى لو سكتت الحكومة.

المجتمع الدولي والأمريكان يعلمون أن حفتر منقلب عن الشرعية، ما دام تعرفون ذلك الآن عندما يأتي ببواخر تقف في رصيف ميناء بنغازي وتنقل النفط وتبيعه في الخارج وتقولون إن النفط تصديره موقوف، هذا يدل أن النفط موقوف عن الشعب الليبي والتصدير الرسمي التي تعرفه الدول كلها، بإرادة السفير الأمريكي والمجتمع الدولي، لكن التصدير الآخر الذي خارج القانون والعادات ودخله وأمواله تدخل لجيوب حفتر وأبنائه، هناك خطاب رسمي من مؤسسة النفط موجهته لجهات الاختصاص تبين هذا وتقول إن البواخر تقف علنًا وليس خفية، وتتضاعف الكميات عشرات المرات وهم ساكتين عن ذلك، هل أنكروا هذا أو التفتوا إليه؟ ما يريدون أن يسمعوه يسمعوه، وهذا يدل على أن الجهات كلها متواطئة مع أعداء الشعب الليبي ويجب على الناس أن يسلموا أنفسهم ويعرفون من خصمهم ومن يظلمهم ومن يأخذ أموالهم ويستمر في إذلالهم ويمنعهم من الانتخابات.

هل أنكروا هذا؟ ما يريدون أن يسمعوه يسمعوه، هذا يدل على أن الجهات كلها متواطئة مع أعداء الشعب الليبي وينبغي للناس ألا يسلموا أنفسهم ويعرفوا من هو خصمهم ومن الذي يظلمهم ويأخذ أموالهم ويستمر في إذلالهم، عليهم أن يعرفوا من هو، والجهة الحقيقية التي تفعل ذلك. عندما نقول إن المخابرات المصرية تفعل بنا كذا وغيرها لا شك أنهم متداخلون وهؤلاء مجرد أدوات، لكن هل بالفعل هم من يفعلون ذلك؟ أبدًا، هم لا يدفعون الأموال بل المؤامرات والناس والجيوش، هل هؤلاء كلهم يملكون أنفسهم؟ لو أراد السفير الأمريكي أن يقول لهم قفوا لانتهى كل شيء، ولم يتقدم أحد خطوة واحدة لا حفتر ولا رئيس البرلمان ولا مجلس الدولة، هم إذا ضحك في وجههم السفير الأمريكي يهرعون إليه ويأتونه صاغرين، هذه مذلة لا تليق بالمسلم، هذه الشخوص الآن مجلس الدولة والبرلمان يمرحون ويخرجون في القنوات وفخامات ويطلقون على أنفسهم الهيبات، التاريخ سيكتبهم قي صفحات سوداء.

كان عليهم الاستفادة من محاولة السراج، هم ظنوا أنه نجح، بل بالعكس دخل بوستة، كانت كتائب مصراته في جزيرة سوق الثلاثاء ومسفرة الراجمات تدك بوستة ومن معه، لكن الله حمانا من القتال والعاصمة تدمّر، وتركوا الموضوع لكن هذا لا يتكرر لأن كتائب فبراير ضاقت الويل من السراج والخمس سنوات العجاف التي عاشوها معه. ما نحن فيه سببه السلبية، الناس لم يدركوا حجم الخطورة المستهدفين بها وإن كانوا يريدون معالجة أمرهم لا بد للناس أن تتحرك للميادين بأعداد كبيرة قبل أن يفوت الأوان. اللوم كله علينا، علينا التخلص من السلبية ونرجع للميادين بقوة إن أردنا أن نحل مشاكلنا.

من يدعمون الحكومات التي يعينها حفتر ويكتبون عليها كلام تزوير وقلب للحقائق وتزييف وفساد أقول الله عز وجل غير غافل عما يعلمه الظالمون، من تدعمون؟ حفتر؟ ظالم أم منصف أم يريد الحق؟ تعلمون أنه ظالم! دفاعكم عن الظالم ماذا يسمى في شرع الله؟ إن دافعت عن حفتر وأدواته وتريد أن تمكن له لأن الحكومة ليست لباشاآغا ومن معه من الوزراء، سيأتون بحكومة أخرى يسوقها مجلس الدولة ورئيسه وكذلك مجلس النواب ورئيسه ويقولون حكومة مصغرة بحيث تخرج الحكومات كلها، اخرجوا أنتم أيضًا لو كنتم صادقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية