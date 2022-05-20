«الوطنية لحقوق الإنسان» تُشارك في المشاورات الإقليميَّة حول التنمية المستدامة

شارك أحمد حمزة، رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، في أعمال المشاورات الافتراضية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، التي ينظمها المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقسم معاهدات حقوق الإنسان .

وتركزت أبرز محاور المشاورات حول: التّنمية المستدامة وإدارة الموارد الطّبيعية: وما هو دور الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية والاستدامة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع؟، وكيف ينبغي أن تتمّ معالجة التزامات الدّولة ودور الأعمال التجارية وتأثير العمليّات التّجارية في إطار استخراج الموارد الطّبيعية في التعليق العام؟.

وكما شملت أعمال المشاورات، جملة من المحاور والتي من بينها تأثير تغيّر المناخ والتّدهور البيئي وفقدان التّنوّع البيولوجي على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثّقافيّة في سياق التّنمية المستدامة.

وتطرق الاجتماع، إلى التّنمية المستدامة وإدارة الموارد الطّبيعية: ما هو دور الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية والإستدامة في أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، والتّنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية.

وناقش المشاركون المساواة وعدم التّمييز، وتأثير التّنمية المستدامة على المساواة بين الجنسين وتمتّع الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتهدف المشاورات الإقليمية إلى الوقوف على آراء الخبراء والخبيرات المتمرسين والمتمرسات في منظّمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان واستخلاص أبرز التوصيات لاستكمال صياغة التعليق العام.