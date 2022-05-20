القطراني يطالب مراقب تعليم بنغازي بعدم التعامل مع أي إجراءات او قرارات تصدر عن حكومة الدبيبة

ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني مراقب تعليم بنغازي مصطفى الدرسي، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

اللقاء ناقش ملف إقفال ديوان وزارة التعليم بالمدينة من قبل حرس المنشأت التعليمية، وضرورة التوصل لحل هذا الإشكال بالتواصل مع رئيس الحكومة ووزير التعليم، لتضمين شريحة عناصر الحراسات في الزيادة المقررة لوزارة التعليم من قبل مجلس النواب.

وشدد القطراني خلال اللقاء على عدم التعامل مع أي إجراءات او قرارات تصدر عن الحكومة السابقة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى سير العملية التعليمية حتى لا يكون هناك مردود سلبي على الطلاب في شتى المراحل التعليمية.

وأكد القطراني ضرورة التزام النقابة العامة للمعلمين بشؤون المعلمين، وعلى ضرورة عدم تدخلها في الأمور التنفيذية والتنظيمية لعمل الوزارة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على استمرارية مصطفى الدرسي كمراقب لتعليم بنغازي حفاظًا على تنظيم سير العملية التعليمية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية