السفير الإسباني: الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين في المستقبل القريب

ليبيا – استقبل وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني الأربعاء السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والملحق الأمني بالسفارة خوسيه ماريا.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام وزارة الداخلية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة، منها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار و الشرطة السياحية.

كما تم خلال اللقاء تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون والملحق الأمني بالسفارة.

من جهته، أكد السفير على تواجده وممارسة عمله داخل طرابلس وبأن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين في المستقبل القريب.

بدوره، أكد التيجاني بأن وزارة الداخلية قائمة بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير مكتب الوزير اللواء نور الدين بوجريدة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ورئيس قسم متابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير العميد سليمان الباروني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية