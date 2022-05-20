نصية: سياسة تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم لم تبنِ دولة ولن تبنيها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن ليبيا ليست شخصًا ولا عائلة و لا قبيلة، وإنها وطن يسع الجميع ولن يستقر الا بالتنازل والمشاركة والحوار.

نصية وفي منشور له عبر صفحته الشحصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن الانتخابات هي الحل، والأرتال المطلوبة هي أرتال التسامح والمشاركة ورفض الأجنبي وحب الوطن، أرتال الذهاب للانتخابات، وليس أرتال الكذب والفتنة في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن سياسة تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم لم تبنِ دولة ولن تبنيها، مضيفًا: “من يعتقد أنه وحده يستطيع أن يشكل المستقبل واهم، ومن يعتقد أن أي حليف خارجي قادر على تشكيل مستقبل البلاد واهم”.

نصية أكد أن بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل والتوافق في إطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقًا لقواعد مصلحة الوطن.

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