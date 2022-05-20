للبحث عن آلية مشتركة للتعاون.. البنك الدولي يزور جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

ليبيا – استقبل عضو اللجنة الإدارية أحمد الديب أمس الأربعاء بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بطرابلس إياد الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي بحضور مهندسي واستشاري الجهاز.

جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أفاد عبر مكتبه الإعلامي بأن الزيارة تندرج ضمن إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والقطاعات التابعة لها والبنك الدولي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي حول البنية الأساسية للمشروع بجميع مراحله وطرح آلية التعاون بين الطرفين تحت مظلة وزارة الموارد المائية.

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