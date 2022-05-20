تقرير: قلق إيطالي متزايد من التوترات العسكرية في ليبيا

أشار موقع أفريكا إنتلجنس في تقرير نشره الخميس، إلى أن إيطاليا تراقب عن كثب تحركات المجموعات المسلحة في ليبيا لمتابعة أي تهديدات محتملة لصادرات ليبيا النفطية. وهو ما دفعها لإرسال وفد من وزارة الدفاع إلى طرابلس قبل يومين من محاولة فتحي باشاغا دخول المدينة، للاجتماع مع مسؤولي الدفاع والأمن، بما في ذلك رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد التقرير شعور روما بالقلق إزاء التوتر في الأسابيع الأخيرة بين المجموعات المتناحرة في المنطقة المحيطة بالعاصمة، لا سيما في صبراتة والزاوية، والتي أدت قبل أسابيع إلى إلحاق الضرر بمصفاة الزاوية للنفط.

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا تحاول الحصول على مكان على طاولة المفاوضات لضمان مصالحها. وبالإضافة إلى استئناف وصول المهاجرين بأعداد كبيرة إلى إيطاليا من الساحل الليبي، فإنها تخشى أن تؤثر الاضطرابات على إمداداتها النفطية، في ظل الإغلاق النفطي الذي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى حوالي 800 ألف برميل في اليوم.

ويزداد اهتمام إيطاليا بالتحركات العسكرية في ظل التمدد التركي في الداخل الليبي، خاصة أن بعض المجموعات المدعومة من تركيا، والمتواجدة غرب البلاد لم تتخذ موقفًا واضحًا لصالح أي من الحكومتين حتى اللحظة.

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