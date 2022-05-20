السفيرة البريطانية: لم أناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حواري مع “باشاغا”

أكدت السفيرة البريطانية “كارولين هورندال” عدم مناقشتها لدور المؤسسات المالية في ليبيا خلال حديثها مع فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان.

وقالت السفيرة “كارولين هورندال” في تغريدة نشرتها على موقع “تويتر”: ‏تحدثت مع فتحي باشاغا وشددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه”.

وأضافت:” من الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبين”.

وتابعت:” ‏على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا اليوم، فإن وجهة نظر بريطانيا لا لبس فيها، بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي”.