خلال لقائها باشاأغا.. هورندال تشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف

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قالت السفيرة البريطانية كارولين هورندال في تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر إنها لم تناقش دور المؤسسات المالية في ليبيا خلال حديثها مع فتحي باشااغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان.

وأكدت هورندال أنها شددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض. عليه.

وتابعت: من الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية. تعود بالنفع على جميع الليبين”.

واضافت:” ‏على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا اليوم. فإن وجهة نظر بريطانيا لا لبس فيها، بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات. المالية الليبية لصالح الشعب الليبي”.