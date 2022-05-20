بسيسة: نفذنا أكثر من 100 ألف ترقية بالدرجة والعلاوة في شهر واحد

أعلن عمر بسيسة، رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عن تنفيذ الوزارة خلال شهر مايو لأكثر من 100 ألف ترقية (بالدرجة والعلاوة).

وأكد بسيسة، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ 100 ألف ترقية (بالدرجة والعلاوة) انعكس على المرتبات.

وتابع بسيسة:” تم تسوية أوضاع من توفرت فيه الشروط القانونية من كل المصالح والجهات الممولة من الخزانة العامة”.

واستطرد رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة:” مستمرون في التسويات والترقيات والتعديل”.