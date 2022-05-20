السيفاو يبحث الاستفادة من تجربة إسبانيا في تطوير التعليم الفني

بحث وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يخلف سعيد السيفاو، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير غارفيا، تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم التقني والفني.

وأكد السيفاو خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، الحرص على الاستفادة من التجارب الإسبانية في مجال تطوير التعليم التقني والفني، والرغبة في وضع آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الطلاب الموفدين للدراسة بإسبانيا، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم التقني والفني.

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كما بين الوزير الرغبة في الاستفادة من المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من إسبانيا إلي دولة ليبيا، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات السابقة والمشروعات والأنشطة ومن بينها برامج التوأمة لمؤوسسات التعليم التقني والفني بالبلدين.

تطوير مناهج التعليم التقني

وتطرق لقاء السيفاو مع السفير الإسباني إلى أهمية ربط خريج المؤسسات التقنية والفنية بمتطلبات سوق العمل، والعمل على تطوير مناهج التعليم التقني والفني.

وأكد السفير الإسباني «اهتمام ورغبة إسبانيا في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين»، وثمن الجهود كافة لتطوير منظومة التعليم التقني والفني في ليبيا، موضحا حرص البلدين على نقل تجربتهما وتبادل الخبرات فيما بينهما، وفق البيان.