بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 20 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء استمرار الطقس مستقرا على غالب مناطق البلاد، اليوم الجمعة، مع تكاثر للسحب الليلة ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت ــ سهل الجفارة ــ جبل نفوسة:

ــ حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق.

ــ الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، اليوم، على بعض المناطق خاصة الساحلية، تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 28 و32 على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا ابتداء من يوم الأحد على غالب المناطق.

الخليجــ سهل بنغازي حتى امساعد ــ الواحات ــ مراده:

ــ حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا الليلة ويوم الغد.

ــ الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة على المناطق الساحلية، وبين 28 و31 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الجفرةــ سبها ــ غات ــ غدامس ــ الحمادة:

ــ حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

ــ الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة، ولا تتجاوز 30 درجة على الجفرة والحمادة، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

الكفرة ــ السريرــ تازربو:

ــ حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

ــ الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.