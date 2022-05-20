شمام: الحل في 100 وجه نظيف يجتمعون في الجغبوب

اقترح الإعلامي وعضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، اجتماع 100 شخصية جديدة في الجغبوب للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وقال شمام في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أزفت ساعة الحقيقة، الأمر يحتاج إلى أكثر من إعادة تموضع، الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد تغيير أحصنة، الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة وطن”.

وأضاف: “الطبقات السياسية المجتمعة في القاهرة وتلك العائدة من اجتماع الحوار الإنساني والمليشيات المتحاربة في طرابلس والحكومتان والمتعايشتان على خلافاتهما، والضباط الذين تتلألأ النجوم على أكتافهم، والمنابر الإعلامية المتأرجحة، والمنابر المدنية التي أدمنت ورشات العمل في تونس، ورجال الدين سواء التابعين للمفتي أو الأوقاف، هم المشكلة وليس الحل” بحسب تعبيره.

واعتبر أن “الحل في 100 وجه نظيف يحتمعون في الجغبوب ويتدارسون العودة للملكية الدستورية”، على حد قوله.