كشلاف: فكرة تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت لن يكتب لها النجاح

رأى عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لإنجاز مشروع الدستور، سالم كشلاف، أن فكرة تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت لن يكتب لها النجاح.

وعزا كشلاف، في تصريح لـ”عربي21″، أسباب عدم نجاح فكرة تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت إلى تمسك عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى؛ أنه من المستبعد تقديم فتحي باشاغا استقالته من المهام التي كلف بها من قبل مجلس النواب”.

وقال عضو الهيئة التأسيسية: “طرح مسألة حكومة ثالثة الآن من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر، وتعقيد المشهد، لا سيما في ظل الانقسام الدولي وعدم وجود إرادة دولية موحدة في ليبيا سوى ما يتم التصريح به من كل الجهات الدولية والإقليمية بضرورة الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: هذه الدعوات لا تعدو كونها مجرد تصريحات دبلوماسية عامة لم تترجم بشكل واضح وواقعي عبر الضغط على الأطراف الليبية المعنية للقبول بخيار الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات السياسية في ليبيا.

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