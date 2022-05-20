الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة في طرابلس | أخبار ليبيا 24

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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس.

وحث البيان جميع الأطراف على التصرّف بمسؤولية والدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدما.

وأكد دعمه للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي وسعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعية المؤسسات الليبية.

في حين أكد على ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا.

وأشار لضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليّتها ووحدتها حتى لا تصير محركا. للصراع، ولتكون في خدمة جميع الليبيين.

في حين شدد على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامة. في كامل البلاد لفائدة كل الشعب الليبي.