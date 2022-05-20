الارصاد: تكاثر للسحب اليوم وغداً وأمطار متوقعة على هــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 20/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى معتدلة على اغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين 18-25 مْ، وعلى مناطق الدواخل ما بين 27 – 30 مْ بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 32 – 38 مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة إنخفاض بسيط يوم الغد على بعض المناطق بحيث تكون الاجواء أكثر اعتدالاً.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب بمشيئة الله من مساء اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر.