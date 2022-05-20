البشتي: لا وجود نهائياً للمنفي رغم حصوله على 20 ألف شهرياً ورحلة أسبوعية لليونان

استنكر الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم البشتي موقف رئيس المجلس الرئاسي من الأحداث الجارية.

وقال البشتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ثمة منصب في ليبيا توصيفه (رئيس المجلس الرئاسي) ويشغله المدعو (محمد المنفي)”.

واستدرك: “ولكن في الحقيقة لا وجود نهائيا لصاحب هذا المنصب رغم أنه يكلف الدولة مرتبا شهريا مقداره 20 ألف دينار إضافة إلى تكاليف رحلة أسبوعية في طائرة خاصة لأسرته المقيمة في اليونان على حساب الدولة بالطبع”.

جدير بالذكر أن المنفي أصدر قرارا بمنع تحرك الأرتال العسكرية إلا أن ذلك لم يتخط حبر القرار، إذ تتكرر الاشتباكات بين المليشيات المسلحة وسط المناطق السكانية في العاصمة طرابلس ما خلف أضرارا بشرية ومادية.