استقرار في حالة الطقس في غالبية مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على غالب مناطق البلاد، اليوم الجمعة، مع تكاثر للسحب الليلة ويوم الغد على بعض المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، اليوم، على بعض المناطق خاصة الساحلية، تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 28 و32 على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا ابتداء من يوم الأحد على غالب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا الليلة ويوم الغد.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة على المناطق الساحلية، وبين 28 و31 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على بعض المناطق.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة، ولا تتجاوز 30 درجة على الجفرة والحمادة، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.