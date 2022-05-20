مغيب: طرابلس عاصمة لمن يسيطر عليها وهي الآن في قبضة الدبيبة ومشروعه

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن مدينة طرابلس يسيطر عليها بالكامل “مليشياوي” واحد تدعمه خزائن المصرف المركزي يتحكم في شعبها وقرارها.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا يجب أن يقتنع بأن طرابلس عاصمة كل الليبيين.

وأضاف :”طرابلس في الحقيقة عاصمة لمن يسيطر عليها وهي الآن في قبضة الدبيبة ومشروعه ومن يتبعه من مليشيات”.

ورأى مغيب أن طرابلس لم تعد تصلح أن تكون عاصمة للبلاد وليس أمام باشاآغا إلا الإعلان عن مباشرة عمل حكومته من مدينة سرت والبحث عن تحالفات دولية أخرى قوية واعترافات تمكنه من استعادة المصرف المركزي المخطوف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية