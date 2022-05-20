ساباديل يشيد بمبادرة “النقاط الـ10” التي قدمها “تكتل إحياء ليبيا

أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بمبادرة “النقاط الـ10” التي قدمها “تكتل إحياء ليبيا” برئاسة عارف النايض الرامية إلى تحقيق عملية تجديد الشرعية في البلاد سلميا.

حيث وصف ساباديل المبادرة عبر تغريدة له على تويتر بأنها حول حاضر ومستقبل ليبيا وكيفية الحفاظ على السلام والمضي قدمًا نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي إنه ناقش مع النايض اقتراحه البناء المكون من 10 نقاط بما في ذلك ضرورة حماية عائدات النفط والتأكد من أنها تفيد جميع الليبيين.

الجدير بالذكر أن المبادرة دعت إلى المحافظة على وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والترتيب لانعقادها بشكل دائم واستئناف تصدير النفط والغاز والاكتفاء بالإنفاق من موارد الدولة على المرتبات والضروريات الغذائية والدوائية وما يتعلق بالطاقة وإجراء الانتخابات.

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