وهيبة: «الرئاسي» كلف «الحداد» بمتابعة «أحداث طرابلس» الأخيرة

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي طالب رئيس الأركان العامة محمد الحداد، بمتابعة أحداث طرابلس الأخيرة، التي وقعت خلال محاولة دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى طرابلس.

ودعت نجوى وهيبة، في تصريحات متلفزة، إلى عدم الانجرار وراء أي صدام مسلح وإلى المحافظة على الاستقرار الأمني.

ولفتت وهيبة، إلى أن المجلس الرئاسي مجتمعا أصدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوامره الصارمة لكافة الوحدات العسكرية بعدم التحرك إلا بأوامر مسبقة.

وكانت وهيبة، قالت في تصريحات سابقة، إن المجلس الرئاسي يعتبر المشكلة سياسية ويشدد على أن يكون حلها سياسي، موضحة أن المجلس طالب البعثة الأممية بإطلاعه على نتائج مشاورات القاهرة.

وتابعت وهيبة:” أن المجلس الرئاسي يأمل في أن تفضي المشاورات إلى نتائج مرضية لليبيين” ، مؤكدة أن الحل الذي يراه المجلس هو أن يكون توافقيا بين كافة الأطراف بعيدا عن أي صدام مسلح.

وشددت وهيبة، على أن الرئاسي وجد ليكون جزءا من الحل والوقوف على مسافة واحدة وليس للاصطفاف مع طرف دون آخر، وهو يدعو إلى المحافظة على السلم المجتمعي الذي تتمتع به ليبيا الآن.