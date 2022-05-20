علي العابد يشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، يرافقه وفد رفيع المستوى في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية، في دورته العادية «57»، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزراء العمل العرب.

وناقش المجلس التنفيذي والجمعية العمومية تقرير إنجازات المنظمة خلال الأعوام الماضية في مجال الأنشطة والخدمات التي تقدمها (التدريب، الفعاليات المتخصصة، الإنتاج الفكري والنشر العلمي، الخدمات الاستشارية، الجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات)، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

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إضافة إلى مناقشة خطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية ومدقق الحسابات الخارجي خلال الأعوام 2020-2021، فضلا عن قضايا ومسائل لها علاقة بتطوير عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال المرحلة القادمة.