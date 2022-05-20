اللواء المنفور: الإمكانيات لا يمكن أن تكون حاجزًا من أجل الدفاع عن الوطن

ليبيا – علق رئيس أركان القوات الجوية اللواء محمد المنفور في ذكرى الهجوم الذي شهدته قاعدة براك الشاطئ، في الجنوب، والذي راح ضحيته 141 شخصًا، مترحمًا على شهداء قاعدة براك الشاطئ الجوية.

اللواء المنفور قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “كنا نواجه عدوًا يتستر بالدين ويذبحون الناس نهارًا ويقدمون آيات وأحاديث ربما تكون مغلوطة، وباسم الدين قاموا بالذبح والقتل في درنة وبنغازي، ورددنا عليهم بما قال الرسول وكتابه”.

وأكد أن الإمكانيات لا يمكن أن تكون حاجزًا من أجل الدفاع عن الوطن فمن الممكن الدفاع عن الوطن بأقل الإمكانيات، لافتًا إلى أن الهيكلية والقوات الجوية موجودة وعلى رأسها الاستطلاع الجوي الذي ينقسم لعدة أقسام وأهمها الاستطلاع البصري، وهذا يقوم به جميع الطيارين في كل رحلة يقدم تقرير بما رأى علاوة على الاستطلاع الفني الإلكتروني.

وتابع: “كان لدينا طائرات تابعة للشرطة مزودة بكاميرات ليلية ونهارية تستطيع أن تصور ارتفاعات أكثر من 15 ألف قدم. لذلك العدو مثلًا في المدن لا يراها، الطائرة ممكن أن تحدد حتى الشخص الذي يمشي على قدميه”.

وأفاد أن القوات الجوية لم تبدأ من الصفر، بل كان هناك قاعدة من الطيارين والفنيين الذين عندهم خبرة، وبالرغم من أن الطائرات قديمة والكثير منها يحتاج لإصلاح، لكن كان هناك قاعدة فنية وإدارية برئاسة صقر الجاروشي.

كما أضاف في ختام حديثه: “في القواعد الرئيسة كانت تتركز فيها الصيانات، الفنيون استطاعوا أن يخرجوا طائرات كانت مجهزة للترحيل لروسيا، وبرغم الحصار وما صار على البلاد بعد 2011 بعد ضرب المؤسسة العسكرية من الناتو لم تصب، وقطع الغيار كانت متوفرة وموجودة والفنيون والطياريون المدربيون كانوا موجودين”.

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