إيقاف الإضراب أمام السفارة الليبية في عمان

أعلن العشرات من المواطنين الأردنيين في عمان إيقاف إضرابهم عن الطعام والشراب بعدما حصلوا على وعود من السفارة الليبية لحل مشكلاتهم وإنهاء ملف الديون العالق منذ عدة سنوات.

وأشار مصدر لم يكشف عن هويته لصحيفة الغد إلى اجتماع المواطنين المتضررين من أزمة الديون مع وفد من السفارة، وحصولهم على وعود بحل المشكلات من خلال وصول لجنة مختصة من ليبيا الأسبوع القادم، ستعمل على طي الملف.

وقال المعتصمون إن السفارة لم ترد على مطالبهم بعد اعتصامهم أمامها الأسبوع الماضي، وهذا ما دفعهم للإضراب عن الطعام والشراب حتى الموت أو أخذ المستحقات.

وأشار المصدر السابق ذاته إلى أن المعتصمين كانوا يرغبون بالاستمرار في الإضراب لولا الاجتماع الذي حصل، والذي دفعهم لفك خيمة الاعتصامات التي نصبوها أمام السفارة.

وقال المصدر إن حجم الديون المستحقة على الجانب الليبي تبلغ 250 مليون دينار أردني منذ عام 2011، وتعود لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق، وشقق فندقية، ومكاتب سياحة وسفر.

وكان المواطنون قد نفذوا في عام 2019 عدة اعتصامات في العاصمة الأردنية مطالبين الحكومة الأردنية بالتدخل لحل مشكلتهم.

يذكر أن الحكومة الليبية قامت منذ عام 2018 بدفع الديون المستحقة كافة في مصر وتونس، وألمانيا وتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية