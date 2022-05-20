القيب: نعمل على تنفيذ مشروع عودة الحياة للمعامل الجامعية

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة المؤقتة ” عمران القيب ” اجتماعا بلجنة حصر المعامل، التي استعرضت من خلال عرض مرئي إحصائي آخر المستجدات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

ونبه “القيب” في الاجتماع الذي جرى أمس الخميس على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يتيح للوزارة والمؤسسات التابعة لها إنشاء قاعدة بيانات حقيقية.

وقال القيب إن ذلك سيمكن الوزارة من تنفيذ مشروع عودة الحياة للمعامل الجامعية الذي أطلقته بهدف تطوير المعامل الجامعية، وتوفير النقص الحاد فيها، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين في التعرف على أنواع الأجهزة المتوفرة في الجامعات والمراكز البحثية.