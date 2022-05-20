الصليب الأحمر الأميركي: التعذيب سمة بارزة لحال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير نشره الصليب الأحمر الأميركي عن مديرة العلاقات الإعلامية فيه “جينيل إيلي” تجربتها مع تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا لأوروبا.

ووفقا للتقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صيحفة المرصد قالت “إيلي”:”يواجه المهاجرون غير الشرعيون تحديات وحشية في كثير من الأحيان يجب إدانتها بالعبارات الصارخة ومن بينها ومن بينها التعذيب في ليبيا والجروح التي يحملونها فضلا عن التعرض للتجويع والاعتداء الجنسي والعنف.

وشددت “إيلي” على وجوب نقل هذه التحديات إلى الأمم المتحدة لإنقاذ الأرواح إذ لا يمكن للصليب الأحمر الأميركي القيام بذلك بمفرده.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية