نادية عمران: الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ترفض أي مخرجات لاجتماعات القاهرة

أكدت عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة مشروع الدستور ، نادية عمران، رفض الهيئة التأسيسية للدستور؛ مخرجات المشاورات المنعقدة في القاهرة بين لجنتي البرلمان والدولة.

وشددت نادية عمران، في تصريحات صحفية، على موقف الهيئة الرافض لهذه التحركات التي وصفتها بالعبثية، بحسب قولها، مشيرة إلى أن استمرار العبث بالمسار الدستوري الذي تمارسه البعثة ومن خلفها؛ تسبب في استمرار نظام التمطيط والإطالة الذي يمارسه المجلسان والذي لن يفضي إلى نتيجة مرجوة، مبدية عدم توقعها حدوث أي توافق بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة.

وحول البديل عن مشاورات القاهرة ومخرجاتها، قالت عمران إن هناك حديثًا دائرًا الآن مفاده استصدار إعلان دستوري جديد تُستقى نصوصه من مشروع الدستور على أن يحال مشروع الدستور الحالي للبرلمان المنتخب القادم لطرحه على الاستفتاء.

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