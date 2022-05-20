ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

20 May, 2022

أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة “كوسوفاك” المتجهة لميناء مصراتة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت “إيريني” إنّ تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك.. القادمة من إسطنبول والمتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

وأعربت إيريني عن “أسفها لرفض تركيا أمس طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك.. وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”.. مضيفة: “نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.

وكوسوفاك (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك، بولندا.. وتبحر حاليًا تحت العلم التركي، واعتمدت سابقًا أسماء “كوسوفا” و”Stadt Schwerin” و”Melfi Halifax” و”Msc Ireland” و”Jork Venture”.. بحمولة إجمالة 14.241 طن، وغاطس يصل لـ7.9 مترًا بحد أقصى 10.2 مترًا.

وقالت نوفا: أنه “وفقًا لموقع تتبع المسار فيسيل فايندر، أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساءً يوم أمس.. أثناء الإبحار في المياه اليونانية. ومسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي الساعة 06:00”.