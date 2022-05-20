ليبيا تشارك في منتدى دولي حول الهجرة

العنوان-نيويورك

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات، عمر الكتي، والوفد المرافق له، شاركوا في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، والذى عقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة.

وجاءت الجلسة وفق بيان الوزارة برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورئيس الجمعية العمومية وبحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وأصحاب المصلحة المتعددين.

وشملت فعاليات المنتدى مناقشات حول جميع الأهداف الـ 23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية، وتناول المنتدى عدة قضايا منها التعافي من جائحة كورونا، والتخطيط للكوارث المستقبلية، واحترام حقوق الإنسان.

وتم أيضا مناقشة الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.