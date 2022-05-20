ليبيا تشارك في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر الكتي والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، والذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورئيس الجمعية العمومية، بحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وأصحاب المصلحة.

وشملت فعاليات المنتدى مناقشات حول جميع الأهداف ال 23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة، وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية.

وتناول المنتدى قضايا عدة، منها التعافي من جائحة كورونا واحترام حقوق الإنسان، وأيضًا الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية، وبناء مسارات الهجرة القانونية.

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