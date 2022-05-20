قشوط: الكبير جعلنا رهائن لدى وزارة الخزانة الأمريكية والسفيرة البريطانية

قال المحلل السياسي، محمد قشوط، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير جعل الليبيين رهائن لدى الخزانة الأمريكية والسفيرة البريطانية.

قشوط، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”يقوم محافظ البنك المركزي، في كل دولة بالعالم، بتقديم تقريره إما إلى رئيس الدولة أو لجنة المالية بالبرلمان أو يستدعى أمام البرلمان للمسائلة وتشاور بخصوص الوضع المالي لدولة إلا عند الفاسد الصديق الكبير”.

وأضاف أن “الكبير لم يكترث لمجلس النواب ويعيره اهتماما طيلة 8 سنوات وجعلنا جميعا رهائن لدى ‏وزارة الخزانة الأمريكية ورغبة السفيرة البريطانية ومصيرنا مرتبط بما يقررونه بعد أن يطلعوا على أسرار الدولة الليبية وفق التقارير الدورية التي تصلهم منه”.