النايض: ناقشت مع ستيفاني مبادرة تكتل إحياء ليبيا لتجديد الشرعية سلميا

التقى المترشّح الرّئاسي عارف النايض، رئيس تكتل ‎إحياء ليبيا، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ‎ستيفاني ويليامز.

‏وقال النايض في تغريدة عبر “تويتر”، إنهما تناقشا خلال هذا اللقاء المرئي اليوم الجمعة عن المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

‏كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ‎ليبيا، وفق تغريدة النايض.